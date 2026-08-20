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Come distruggere un robot? Schwarzenegger e la soluzione 'Terminator'

L'attore ha suggerito di fonderli, proprio come nel secondo capitolo della saga

Arnold Schwarzenegger - Ipa/Fotogramma
Arnold Schwarzenegger - Ipa/Fotogramma
20 agosto 2026 | 14.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Arnold Schwarzenegger propone la 'soluzione Terminator' per sbarazzarsi di un robot. L'attore, celebre per il suo ruolo nella fortunata saga cinematografica, ha commentato un tweet che chiedeva quale sarebbe stato il modo migliore per disfarsi di un robot.

"Abbiamo amato Figure 02, era una macchina instancabile", ha scritto Brett Adcock su X, pubblicando un video del robot in azione, "non abbiamo più spazio nella sede centrale. Deve andarsene. Merita un addio in grande stile. Qualche idea?". Immediato quindi il commento di Schwarzenegger: "dovete fonderlo".

Il riferimento dell'attore, subito compreso dai fan nei commenti del post, è al finale di Terminator 2, quando il T-800 interpretato proprio da Schwarzenegger riesce a distruggere il T-1000 sciogliendolo nel metallo fuso. Per impedire che la sua stessa tecnologia crei danni in futuro, anche T-800 si immerge, salutando con il pollice alzato.

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