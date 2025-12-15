circle x black
Scorpions, Alice Cooper, Saxon e The Damned ad Ama Music Festival 2026

Sul palco l'11 e il 12 luglio 2026, altri nomi saranno annunciati presto

Scorpions, Alice Cooper, Saxon e The Damned ad Ama Music Festival 2026
15 dicembre 2025 | 15.55
Redazione Adnkronos
Grandi annunci per Ama Music Festival 2026: Scorpions, Alice Cooper, Saxon e The Damned saranno protagonisti della prossima edizione, per un weekend che già da ora si prevede imperdibile per gli amanti dell’hard rock classico. Gli Scorpions si esibiranno sabato 11 luglio, per l’unico appuntamento italiano del loro 'Coming Home 2026 - Over 60 years of Scorpions', con una scaletta greatest hits e brani che hanno fatto la storia del rock. Prima di loro saliranno sul palco i leggendari Saxon, una delle band heavy metal inglesi più amate dai fan.

Altri gruppi che suoneranno l’11 luglio saranno prossimamente comunicati. Alice Cooper porterà il suo inconfondibile show 'Alice’s Attic' domenica 12 luglio ad Ama Music Festival, per una serata all’insegna dello shock rock e delle storiche canzoni dell’artista di Detroit. Prima di lui, toccherà ai The Damned- in formazione originale con Dave Vanian, Captain Sensible, Rat Scabies e Paul Gray - scaldare la platea.

Altre band che si esibiranno il 12 luglio saranno prossimamente comunicate. I biglietti saranno in vendita su Ama Music Festival, MC2Live.it, Vivaticket.com e relativi punti vendita, e circuiti autorizzati dalle 11 del 16 dicembre. Radiofreccia e Metalitalia sono media partner dei concerti degli Scorpions e di Alice Cooper.

