Sergio Caputo: "Sanremo? Grazie 'Vado alle Hawaii'"

25 novembre 2025 | 13.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dal festival che non lo prenderebbe mai perché "non ho followers e non vengo da un talent" alla musica di oggi, scritta solo "per ottenere visibilità e poi fare altro, andando a fare soldi da un'altra parte e in un altro modo", fino all'ironia "che mi ha salvato più volte la vita". Tra jazz, swing e battute brillanti, Sergio Caputo si confessa all'Adnkronos, forte del grande successo del live all'Auditorium Parco della Musica di Roma in cui ha fatto sognare i fan nostalgici e i giovani appassionati. L'artista, indimenticato interprete di pezzi 'cult' della musica italiana come 'Un sabato italiano' e 'Garibaldi Innamorato', ha poi regalato in esclusiva una mini jam session negli spazi dell'Adnkronos.

