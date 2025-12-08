Francesca Scorsese dietro la macchina da presa: "Filmare il suo corpo sarebbe stato sbagliato"
Francesca Scorsese, figlia del celebre regista Martin Scorsese, ha condiviso con emozione la sua esperienza alla regia di un episodio della serie "Martin Scorsese Presents: The Saints", dedicato a San Carlo Acutis, il giovane italiano noto per la sua profonda fede cattolica e per la diffusione della religione tramite internet.
San Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per leucemia nel 2006, è considerato il primo santo millennial, canonizzato da Papa Leone XIV lo scorso settembre. Francesca Scorsese ha raccontato che uno dei momenti più delicati durante le riprese è stato decidere se filmare o meno il corpo del giovane santo, custodito in una teca di vetro ad Assisi. "È stato un po' inquietante perché è un ragazzo molto giovane. Gli avevano messo una maschera di silicone e sembrava perfettamente conservato, come se stesse dormendo… Indossava una tuta e delle scarpe da ginnastica", ha spiegato alla rivista "Variety". Alla fine, la regista ha deciso di limitarsi a poche immagini d'archivio per non disturbare la sacralità del luogo.
Francesca Scorsese ha anche parlato della propria formazione religiosa: "Ho fatto la prima comunione, la cresima. Andavo a catechismo e pregavo ogni sera. Mio padre a volte mi leggeva la Bibbia come favola della buonanotte". Tuttavia, la fede della giovane ha subito una crisi durante l'adolescenza, soprattutto a causa della malattia della madre Helen: "Mi chiedevo spesso perché Dio permettesse il male o le sofferenze alle persone buone. Vedere mia madre lottare con il Parkinson è stato un punto di grande difficoltà per me".
Oltre alla regia di questo episodio, Francesca Scorsese ha firmato tre cortometraggi ed è nota per la sua interpretazione nella serie HBO di Luca Guadagnino "We Are Who We Are". Negli ultimi anni è diventata virale insieme al padre grazie ai video pubblicati su TikTok. Durante le riprese della serie "Saints", Francesca inviava quotidianamente a Martin Scorsese i materiali girati, ricevendo i suoi consigli solo in fase di post-produzione.
Intervistata sul suo ruolo, Francesca ha ammesso senza esitazioni di essere una "nepo-baby": "Non lo nego, ho avuto questa opportunità grazie a mio padre come produttore esecutivo. Mi sento onorata e darò il massimo". Nonostante alcune riserve iniziali per le implicazioni politiche legate a Fox, Francesca Scorsese ha sottolineato il sostegno fondamentale dell'emittente: "Fox era l'unica a credere in questo progetto e a volerlo portare avanti". Il prossimo progetto della giovane regista sarà il cortometraggio "Adults", una dark comedy ispirata all’infanzia della madre e alla relazione padre-figlia.