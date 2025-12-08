circle x black
Serie di Martin Scorsese sui Santi, la figlia dirige l'episodio su Carlo Acutis

Francesca Scorsese dietro la macchina da presa: "Filmare il suo corpo sarebbe stato sbagliato"

San Carlo Acutis - Fotogramma /Ipa
San Carlo Acutis - Fotogramma /Ipa
08 dicembre 2025 | 11.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Francesca Scorsese, figlia del celebre regista Martin Scorsese, ha condiviso con emozione la sua esperienza alla regia di un episodio della serie "Martin Scorsese Presents: The Saints", dedicato a San Carlo Acutis, il giovane italiano noto per la sua profonda fede cattolica e per la diffusione della religione tramite internet.

San Carlo Acutis, morto a soli 15 anni per leucemia nel 2006, è considerato il primo santo millennial, canonizzato da Papa Leone XIV lo scorso settembre. Francesca Scorsese ha raccontato che uno dei momenti più delicati durante le riprese è stato decidere se filmare o meno il corpo del giovane santo, custodito in una teca di vetro ad Assisi. "È stato un po' inquietante perché è un ragazzo molto giovane. Gli avevano messo una maschera di silicone e sembrava perfettamente conservato, come se stesse dormendo… Indossava una tuta e delle scarpe da ginnastica", ha spiegato alla rivista "Variety". Alla fine, la regista ha deciso di limitarsi a poche immagini d'archivio per non disturbare la sacralità del luogo.

Francesca Scorsese ha anche parlato della propria formazione religiosa: "Ho fatto la prima comunione, la cresima. Andavo a catechismo e pregavo ogni sera. Mio padre a volte mi leggeva la Bibbia come favola della buonanotte". Tuttavia, la fede della giovane ha subito una crisi durante l'adolescenza, soprattutto a causa della malattia della madre Helen: "Mi chiedevo spesso perché Dio permettesse il male o le sofferenze alle persone buone. Vedere mia madre lottare con il Parkinson è stato un punto di grande difficoltà per me".

Oltre alla regia di questo episodio, Francesca Scorsese ha firmato tre cortometraggi ed è nota per la sua interpretazione nella serie HBO di Luca Guadagnino "We Are Who We Are". Negli ultimi anni è diventata virale insieme al padre grazie ai video pubblicati su TikTok. Durante le riprese della serie "Saints", Francesca inviava quotidianamente a Martin Scorsese i materiali girati, ricevendo i suoi consigli solo in fase di post-produzione.

Intervistata sul suo ruolo, Francesca ha ammesso senza esitazioni di essere una "nepo-baby": "Non lo nego, ho avuto questa opportunità grazie a mio padre come produttore esecutivo. Mi sento onorata e darò il massimo". Nonostante alcune riserve iniziali per le implicazioni politiche legate a Fox, Francesca Scorsese ha sottolineato il sostegno fondamentale dell'emittente: "Fox era l'unica a credere in questo progetto e a volerlo portare avanti". Il prossimo progetto della giovane regista sarà il cortometraggio "Adults", una dark comedy ispirata all’infanzia della madre e alla relazione padre-figlia.

