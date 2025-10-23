Il compositore e direttore d'orchestra ha voluto conservare l’anima riconoscibile della musica diventata ormai parte della memoria collettiva, trasformandola in un'architettura sonora, più energica, visionaria e pulsante

La nuova sigla di 'Report', lo storico programma d’inchiesta di Rai3 condotto da Sigfrido Ranucci, porta la firma del compositore e direttore d’orchestra Enrico Melozzi, che entra a far parte della squadra della trasmissione di giornalismo d'inchiesta. L’annuncio della collaborazione arriva dopo giorni di tensione per l'attentato che ha colpito il conduttore di 'Report'. La nuova sigla, già udibile negli spot e che debutterà integralmente domenica prossima, nasce da un lavoro di profonda reinterpretazione del suono storico di 'Report'.

Nel comporre la sigla, Melozzi non ha voluto replicare, ma rigenerare, ha conservato l’anima riconoscibile di quella musica che negli anni è diventata parte della memoria collettiva, trasformandola in una nuova architettura sonora, più energica, visionaria e pulsante, con sonorità che sfiorano il mondo del nu metal e un coro che scandisce con forza la parola 'Report'. Nelle prossime puntate saranno presenti anche altre musiche originali composte da Melozzi per il programma.

"Ho cercato di proiettare nel presente un suono che per molti italiani è ormai un simbolo - ha dichiarato il maestro Melozzi - mantenendone il Dna, ma facendolo rinascere in una nuova luce, più potente, più inquieta, più viva". Un segno di continuità e rinascita per un programma che, da oltre vent’anni, rappresenta la coscienza critica del Paese.