'Springsteen: Liberami dal nulla', fuori la soundtrack ufficiale

La colonna sonora del film contiene 12 brani interpretati da Jeremy Allen White e dal cast

05 dicembre 2025 | 20.26
Redazione Adnkronos
E' uscito oggi 'Springsteen: Deliver Me From Nowhere The Original Motion Picture Soundtrack', la soundtrack ufficiale (Columbia Record/ Sony Music/Searchlight Pictures) del film 'Springsteen: Liberami dal nulla'. La colonna sonora, contenente 12 brani interpretati da Jeremy Allen White e dal cast del film, è disponibile in pre-ordine e uscirà in cd, vinile e digitale.

Prodotto dal pluripremiato Dave Cobb (Chris Stapleton, Brandi Carlile, Sturgill Simpson), vincitore di numerosi Grammy Award, l'album include le performance di Jeremy Allen White, Jake Kiszka e Sam F. Kiszka dei Greta Van Fleet, Jay Buchanan, Aksel Coe e Bobby Emmett. 'Springsteen: Liberami dal Nulla' è il film targato 20th Century Studios che segue la realizzazione di 'Nebraska' di Bruce Springsteen del 1982, un album acustico puro e tormentato che ha segnato un momento di svolta nella sua vita e che è considerato una delle sue opere più durature.

Con Jeremy Allen White nel ruolo di The Boss, il film è scritto per il grande schermo e diretto da Scott Cooper, ed è basato sul libro di Warren Zanes intitolato 'Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska'. 'Springsteen: Liberami dal Nulla' vede anche Jeremy Strong nel ruolo di Jon Landau, storico manager e confidente di Springsteen; Paul Walter Hauser nei panni del tecnico di chitarre Mike Batlan; Stephen Graham in quelli di Doug, padre di Springsteen; Odessa Young nel ruolo di Faye, il suo interesse amoroso; Gaby Hoffman in quello di Adele, madre di Springsteen; Marc Maron nelle vesti di Chuck Plotkin e David Krumholtz in quelle di Al Teller, Columbia executive. Il film è prodotto da Scott Cooper, Ellen Goldsmith-Vein, Eric Robinson e Scott Stuber. Tracey Landon, Jon Vein e Warren Zanes sono i produttori esecutivi.

