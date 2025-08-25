circle x black
Stash ha il covid, lo sfogo: "Durante la pandemia ho avuto paura di morire"

Il cantante ha annullato i concerti in Sicilia

Stash - Fotogramma/IPA
Stash - Fotogramma/IPA
25 agosto 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
Non migliorano le condizioni di salute di Stash, il frontman dei The Kolors che è risultato positivo al covid. "Ho fatto un altro tampone e sono positivissimo, non sento più i sapori e odori, sensazione che ho già provato, ed è fastidiosissimo. Tutto quel cortisone che ho preso non ha aiutato, è stato solo come buttare benzina sul fuoco. Devo solo aspettare che passi", ha spiegato il cantante.

The Kolors sono stati costretti ad annullare tre date del tour estivo previste in Sicilia: "La sensazione è brutta e frustrante perché c'erano migliaia di persone che ci aspettavano in concerto, spero davvero presto di darvi buone notizie. Stiamo sentendo gli organizzatori che stanno cercando di capire come fare per recuperare le date", ha spiegato per rassicurare i fan.

Poi, lo sfogo: "Tanti mi chiedono nei messaggi di non scrivere covid e di chiamarla influenza. Io sono stato all'ospedale durante il covid con la polmonite da tutti e due i lati e con l'ossigeno attaccato e con la paura di morire e vi assicuro che non era influenza stagionale".

Stash continua dicendo che non può dimenticare quello che ha vissuto in passato durante la pandemia: "Oggi abbiamo più strumenti per debellarlo ma perdonatemi, non posso dimenticare quello che ho vissuto. Se sono positivo ad un tampone, se devo prendere un aereo, non ce la faccio a non proteggermi e a non proteggere le altre persone, magari c'è la signora di ottant'anni che vorrebbe abbracciarti e quell'abbraccio potrebbe essere letale per lei. È rispetto nei confronti del prossimo", ha concluso.

