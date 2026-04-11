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Stefania Orlando: "A 18 anni ho subito una molestia, credevo di essere sbagliata"

La showgirl è stata ospite oggi nel salotto di Silvia Toffanin

Stefania Orlando - Verissimo
Stefania Orlando - Verissimo
11 aprile 2026 | 18.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stefania Orlando ha parlato pubblicamente per la prima volta di aver subito una molestia quando aveva 18 anni. La showgil ospite oggi a Verissimo ha ricordato, con la voce rotta dal pianto, che in quel periodo stava cercando di farsi strada nel mondo della moda: "Facevo la modella e avevo un agente. Una volta mi ha chiesto di andare a Milano per un provino".

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Orlando ha raccontato di essere stata ingannata dall'uomo che le avea proposto di dormire a casa sua per risparmiare sulle spese dell'hotel: "Mi sembrava una persona molto seria, mi fidavo. E aveva detto che non sarei stata da sola, ma che ci sarebbero state altre ragazze in casa".

Ma arrivata nel suo appartamento si è ritrovata da sola con lui: "Mi ha detto che non mi dovevo preoccupare e che le altre avevano trovato un'altra sistemazione". La showgirl ha poi aggiunto: "Sono andata a dormire e durante la notte mi sono svegliata perché lui si era infilato nel mio letto. Mi ha messo le mani addosso, frugando tra le parti intime. Io sono rimasta paralizzata, solo dopo qualche secondo ho capito cosa stesse succedendo, mi sono subito agitata e gli ho chiesto cosa stesse facendo".

L'uomo, ha raccontato Orlando, ha cominciato ad insultarla dicendole che "in questo mondo funziona così". "Io mi sono sentita in colpa per essere rimasta lì. Ero profondamente umiliata", ha aggiunto.

Il giorno dopo l'agente l'ha accompagnata in stazione, congedandola senza portarla a nessun provino: "Mi ha detto che con questo carattere non sarei mai andata da nessuna parte e io gli ho creduto".

Orlando ha confessato di non aver mai denunciato l'uomo: "Non l’ho mai raccontato nemmeno ai miei genitori. Avevo paura che mio papà si potesse arrabbiare. Lui non l’ho mai più visto, io ho lasciato immediatamente quel mondo, non volevo più farne parte".

Inevitabilmente, questa esperienza ha cambiato il suo rapporto con gli uomini: "Sono diventata molto più diffidente, ho sempre avuto paura di essere trattata male, tradita, o che mi potessero fare del male. Ero giovane, ingenua".

E in conclusione, la showgirl ha lanciato un appello al coraggio rivolto a tutte le donne: "Bisogna denuciare, raccontare e mai vergognarsi perché la colpa non è mai la nostra".

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Tag
molestia vergogna coraggio
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