circle x black
Cerca nel sito
 

Stefano Accorsi, dal successo alla crisi: "Mi sentivo Dio, poi mi sono sfracellato". Poi, la rinascita

L'attore: "Nella mia carriera ho avuto un momento di crollo: a Parigi piangevo a letto, di notte"

Stefano Accorsi - fotogramma/ipa
Stefano Accorsi - fotogramma/ipa
20 febbraio 2026 | 13.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Attore, padre, marito. A 54 anni Stefano Accorsi attraversa una fase di piena consapevolezza personale e professionale. Protagonista del nuovo film di Gabriele Muccino, 'Le cose non dette', ha fatto parlare di sé anche (e soprattutto) per la forma fisica mostrata prima sui social e poi sul set, dove interpreta un cinquantenne che prova a compensare le frustrazioni esistenziali con i successi in palestra.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Accorsi racconta com’è nata ‘l’ossessione’ per la palestra: "Gabriele Muccino mi aveva detto: 'Ti voglio in forma'. Gli ho risposto che mi allenavo già. E lui: ‘No, devi essere in forma’. Così ho aperto i rubinetti", racconta. L’allenamento, però, non è solo una questione estetica: “Mi fa stare bene. E quando corro mi vengono nuove idee, anche se il 90 per cento sono sciocchezze”.

Padre di quattro figli, Accorsi non nasconde che il ruolo più impegnativo sia proprio quello genitoriale. Orlando (2006) e Athena (2009) sono nati dalla relazione con Laetitia Casta. Lorenzo (2017) e Alberto (2020) dal matrimonio con Bianca Vitali, sposata nel 2015. "Siamo esseri umani, sbagliamo, non siamo eroi", racconta parlando della sua responsabilità da padre.

"Mi sentivo Dio, poi..."

La sua carriera ha avuto una rapida ascesa, culminata nel 2001 con quattro film importanti: La stanza del figlio di Nanni Moretti, L'ultimo bacio, Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek e Santa Maradona. "È stato uno di quei momenti un po’ idioti della vita in cui pensi: allora sono Dio", ammette. "Fai un film e funziona, poi un altro, poi un altro ancora, e finisci per convincerti che l’ingrediente segreto sia tu. È lì che ti sfracelli".

Il successo improvviso lo ha portato ad avere pressioni: il timore di scegliere il film sbagliato, di deludere il pubblico, la difficoltà di vivere una quotidianità normale. "Avevo i fan sotto casa, accendevo la tv e parlavano di me. Una volta un ragazzo mi ha riconosciuto per strada e ha fatto un incidente. Per fortuna nulla di grave. Ma ti accorgi che non puoi più guardare, sei solo guardato".

Da quel momento, segue per Stefano Accorsi un periodo complesso: il trasferimento in Francia, meno proposte dall’Italia. Nella sua autobiografia Album Stefano Accorsi ha raccontato di notti difficili a Parigi: "Mi chiedevo se quel successo sarebbe tornato. Era angosciante".

La svolta arriva quando decide di non aspettare più le chiamate e di avere più iniziativa. Nasce così la serie 1992, incentrata su Tangentopoli. "Ho capito che dovevo muovermi io. Lo sfracello, se sai interpretarlo, può servirti per il futuro".

Gli amici lo definiscono "buddista inconsapevole" per il suo approccio positivo. "Forse è vero, ma i miei figli direbbero che ho poca pazienza. Se urlano, urlo anch’io".

Quanto alla differenza d’età con la moglie, vent’anni, non è mai stata un problema: "Non ce lo siamo mai posto. È un amore bello. Lei è bravissima con i ragazzi, organizzata, capace di risolvere problemi complessi".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stefano accorsi
Vedi anche
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza