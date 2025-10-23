circle x black
'Stranger Things 5', il gran finale arriverà anche al cinema

Netflix annuncia l’uscita in sala dell’episodio conclusivo

Stranger Things 5 - Netflix
Stranger Things 5 - Netflix
23 ottobre 2025 | 17.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La quinta e ultima stagione di 'Stranger Things' si prepara a chiudere il cerchio con un evento senza precedenti: l’episodio finale sarà distribuito anche nei cinema. Lo ha annunciato Netflix, confermando che il capitolo conclusivo della serie cult dei fratelli Duffer sarà proiettato in sala in contemporanea con il rilascio sulla piattaforma.

Per la prima volta nella storia di Netflix, un episodio di una serie originale sarà distribuito nei cinema come un vero e proprio evento cinematografico. L’episodio conclusivo sarà un vero e proprio film, con una durata superiore ai 90 minuti e una produzione che promette di essere la più ambiziosa dell’intera serie. Secondo quanto riportato da 'Variety', il finale sarà distribuito in un numero selezionato di sale negli Stati Uniti e in altri mercati internazionali, con proiezioni speciali, eventi dedicati e contenuti esclusivi per i fan.

I fratelli Duffer, creatori e showrunner della serie, hanno dichiarato che il finale sarà “emotivamente devastante, visivamente epico e narrativamente conclusivo”. Dopo anni di misteri, creature sovrannaturali e legami indissolubili, 'Stranger Things' si prepara a salutare il pubblico con un ultimo viaggio nel Sottosopra.

La quinta stagione, attualmente in fase di post-produzione, sarà ambientata interamente a Hawkins e vedrà il ritorno di tutti i protagonisti principali, tra cui Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, David Harbour e Winona Ryder. La trama si concentrerà sulla battaglia finale contro Vecna e sulle conseguenze degli eventi catastrofici della quarta stagione.

Netflix non ha ancora annunciato la data ufficiale di uscita, ma ha confermato che il finale sarà disponibile in streaming e in sala nello stesso giorno, rendendo l’evento accessibile sia agli spettatori da casa che ai fan più appassionati che vorranno vivere l’emozione sul grande schermo.

