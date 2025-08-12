circle x black
Taylor Swift tornerà con un nuovo album: l'annuncio nel podcast del fidanzato

La cantante statunitense ha svelato il titolo del suo dodicesimo album in studio

Taylor Swift - Fotogramma/IPA
Taylor Swift - Fotogramma/IPA
12 agosto 2025 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Taylor Swift ha annunciato il titolo del suo dodicesimo album in studio, 'The Life of a Showgirl'. Al momento non è stata comunicata la data ufficiale della pubblicazione, ma la notizia ha già fatto il giro del web e ha confermato i sospetti dei fan.

L'artista statunitense ha scelto un modo insolito per annunciare la notizia: Taylor infatti è apparsa nel podcast 'New Heights' condotto dal compagno Travis Kelce e da suo fratello Jason. La cantante ha mostrato una valigetta con le iniziali 'Ts' mantenendo sfocata la copertina ufficiale dell'album. Sul suo sito, però, si legge che prima del 13 ottobre saranno spedite le edizioni in vinile.

Questo album arriva un anno dopo l'uscita di 'The Tortured Poets Department', doppio disco che ha segnato una svolta definitiva nella sua carriera artistica, e dopo la conclusione del tour mondiale 'The Era Tour' che ha totalizzato un record di incassi e che l'ha vista protagonista in Italia, con due concerti a Milano allo Stadio San Siro il 13 e 14 luglio 2024, tutto sold out.

