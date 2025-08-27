circle x black
Taylor Swift si sposa, il padre di Travis Kelce: "Da mesi mio figlio progettava la proposta"

La popstar e il giocatore di football diventeranno presto marito e moglie

Taylor Swift si sposa, il padre di Travis Kelce:
27 agosto 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Travis Kelce e Taylor Swift hanno annunciato il loro fidanzamento con alcune foto e una brevissima frase, ma diversi dettagli sulla proposta di matrimonio sono arrivati lo stesso ai fan. È stato Ed Kelce, padre del futuro marito della popstar, a raccontare a News 5 come è stato organizzato il romanticissimo momento.

Secondo Ed Kelce, la proposta è avvenuta circa due settimane fa in un giardino a Lee's Summit, nel Missouri. "L'ha portata lì, - ha raccontato - stavano per uscire a cena e lui ha detto: 'Usciamo a bere un bicchiere di vino'... sono usciti, ed è stato allora che gliel'ha chiesto, ed è stato bellissimo", ha detto Ed Kelce. "Hanno iniziato a fare videochiamate con me, la madre di Travis e i genitori di Taylor per assicurarsi che tutti lo sapessero. Vederli insieme è fantastico."

Ed Kelce ha spiegato che Traivs avrebbe voluto rimandare a questa settimana per "organizzare qualcosa di grandioso, per renderlo un grande evento speciale. E gli ho ripetuto più volte: 'Sai, potresti farlo sul ciglio della strada, in qualsiasi posto che lo renda un evento speciale... quando ti inginocchi e le chiedi di sposarti'". Kelce sapeva da mesi che suo figlio progettava la proposta di matrimonio a Taylor Swift e, nel corso dell'intervista a News 5, ha spiegato che si aspettava persino che il giocatore di football l'avrebbe fatta durante la scorsa stagione NFL.

Ed Kelce ha detto di non aver mai visto suo figlio più felice. "Sono pazzi l'uno dell'altra. Sono solo due giovani molto innamorati, sotto i riflettori, cosa che in realtà non hanno cercato ma che in un certo senso è la conseguenza del loro successo nei rispettivi campi", ha aggiunto.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
