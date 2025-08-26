circle x black
Cerca nel sito
 

Taylor Swift e Travis Kelce si sposano, il romantico annuncio della cantante

La pop star e il giocatore di football sono fidanzati da due anni

Taylor Swift e Travis Kelce - Ipa
Taylor Swift e Travis Kelce - Ipa
26 agosto 2025 | 20.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Taylor Swift si sposa. "La vostra insegnante di inglese e l'insegnante di ginnastica si sposano", così la pop star mondiale annuncia su Instagram le future nozze con il giocatore di football Travis Kelce, dopo due anni di fidanzamento.

La cantante su Instagram ha pubblicato un romanticissimo carosello di foto con l'atleta che, in ginocchio, le chiede di sposarlo, circondato da ghirlande di fiori bianchi e rosa. Il post in un'ora è stato visualizzato da oltre 9 milioni e mezzo di utenti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Taylor Swift Travis Kelce taylor swift si sposa taylor swift travis
Vedi anche
Venezia 2025, Fanelli: "Un biopic? Sarei Julia Roberts nella fase del tracollo"
News to go
Francia, Bayrou: "Paese è a rischio, siamo sull'orlo del sovraindebitamento"
Mostra Venezia, Paolo Sorrentino e il cast de 'La Grazia' sbarcano al Lido - Video
Venezia, Emanuela Fanelli sbarca al Lido - Video
News to go
Gaza, "dal 7 ottobre uccisi 278 giornalisti"
News to go
Pensioni, Cgia di Mestre: "Entro il 2029 da sostituire 3 milioni di lavoratori"
News to go
Stop a pesce fresco in tutto l'Adriatico
News to go
Crolla il numero degli artigiani
News to go
Bonus psicologo 2025, come fare domanda
Stanze in affitto, Milano è la città più cara: mappa e prezzi
Mantova, paura in centro: minaccia passanti con coltello. Arrestato con il taser - Video
Sgombero Leoncavallo, manifestazione a Milano il 6 settembre: videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza