Teatro, dopo 15 anni il grande ritorno al Sistina di 'Scugnizzi'

Lo scorso aprile il trionfale ritorno al Teatro Augusteo di Napoli, ora 'C’era una volta… Scugnizzi', il musical dei record, tra i più amati dal pubblico italiano, è pronto a debuttare al Teatro Sistina di Roma, dal prossimo 18 novembre, quindici anni dopo l’ultima rappresentazione nella capitale, con repliche fino al 13 dicembre. Un ritorno atteso, sul palcoscenico che ha contribuito alla storia del teatro musicale italiano, con una nuova generazione di interpreti pronta a raccogliere un'eredità artistica importante. Scritto e diretto da Claudio Mattone, compositore, autore, musicista e produttore teatrale tra i protagonisti della scena italiana, con la collaborazione di Enrico Vaime per i dialoghi, lo spettacolo ritrova il pubblico romano con la forza delle sue canzoni, l'energia delle coreografie e una storia che continua a parlare alle nuove generazioni.

Un musical, e molto di più. Un racconto di amicizia, sogni, talento e riscatto, nel quale il teatro diventa il luogo delle possibilità. 'Scugnizzi' torna a raccontare un'Italia che cambia, ma nella quale resta immutato il desiderio dei giovani di trovare il proprio posto nel mondo (tema di grande attualità proprio in queste settimane). In 'C’era una volta…Scugnizzi' ci sono dei veri capolavori della Canzone, classici come 'A città 'e Pulecenella' e 'Magnifica gente' e molti altri titoli come 'Io ce credo' e 'Ajere', 'Carcere 'E Mare', 'Perzòne Perzòne' 'Chiàmmamme' 'Zoccole', 'Arrangiàmmoce', 'Quantu tiempo ce vo', 'Scètate Scè..!', 'Niente Niente', 'Stàteve Accòrte', 'Parlanno Parlanno', tutti firmati da Claudio Mattone, che il pubblico segue durante le varie esibizioni e canta nello spettacolo che fa divertire e commuovere, in un’altalena di emozioni e in un crescendo dall’epilogo inaspettato.

Il musical debuttò nel 2002 al Teatro Augusteo (allora la regia era di Gino Landi). Al Teatro Sistina di Roma, 'C'era una volta... Scugnizzi' debuttò la prima volta nel 2003. Lo spettacolo racconta la vicenda di don Saverio, un prete di strada, e del boss camorrista ’O Russo. Da giovani entrambi detenuti nello stesso istituto minorile, mentre da adulti si ritrovano su fronti opposti. Il primo tenta di sottrarre i ragazzi alla criminalità, mentre il secondo li sfrutta per i propri affari illeciti. Chi avrà la meglio? La parola a 'Scugnizzi'.