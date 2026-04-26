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Fenice, annullata la collaborazione con Beatrice Venezi

L'annuncio del teatro

Beatrice Venezi (Fotogramma/Ipa)
Beatrice Venezi (Fotogramma/Ipa)
26 aprile 2026 | 16.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il teatro La Fenice ha annunciato oggi, domenica 26 aprile, tramite il sovrintendente Nicola Colabianchi, di aver deciso di “annullare tutte le collaborazioni future con il maestro Beatrice Venezi”.

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La decisione, spiega una nota, è “maturata anche a seguito delle reiterate e gravi dichiarazioni pubbliche del Maestro, offensive e lesive del valore artistico e professionale della Fondazione Teatro La Fenice e della sua Orchestra”. “Tali affermazioni, non condivise nel merito e nei giudizi espressi, risultano incompatibili con i principi della Fondazione e con la tutela e rispetto dovuto ai Professori d’Orchestra”, sottolinea Colabianchi.

Lo scorso 22 settembre il sovrintendente aveva designato Venezi direttore musicale stabile della Fenice a partire dal 1 ottobre 2026, con incarico di quattro anni.

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La Fenice Beatrice Venezi Nicola Colabianchi
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