Tg1 resta il programma d'informazione più social, oltre 74 mln di video views

E' ancora il Tg1 di Gian Marco Chiocci a guidare la classifica dei 15 Programmi tv d’informazione più social, redatta per Primaonline.it da Sensemakers. Tra i brand tv, a fare da apripista del ranking sui due parametri chiave (video views e interactions), stabile nel volume di engagement ma in calo per le video views (-11%) è stato ancora una volta il Tg1: Chiocci guida per videoviews dall’alto di quota 74,4 milioni.

Sul podio salgono poi Gian Luigi Nuzzi e 'Dentro La Notizia', al secondo posto a quota 56,8 milioni, e ‘Dritto e Rovescio’ di Paolo Del Debbio, al terzo a quota 52,8 milioni. Entrambi i programmi appaiono rafforzati dalle tante notizie di cronaca nera – fresche e più cold – del mese, con emergente, oltre a Garlasco, fuori dalla nera, ma molto appassionante per i media, il caso della ‘famiglia nel bosco’.

Anche sul fronte delle interazioni, il primo telegiornale della tv di Stato è al primo posto, con 3,7 milioni; al secondo posto si piazza 'Report', con 3 milioni, e al terzo 'Dritto e Rovescio' con 2,5 milioni di interazioni, a pari merito con 'Fuori dal Coro'.