Nuove puntate di 'Tintoria' in arrivo. Dopo la pausa estiva riparte il podcast di Daniele Tinti e Stefano Rapone, co-prodotto da The Comedy Club, con i suoi appuntamenti dal vivo. Per questo inizio di stagione, Tintoria cambia location e si sposta ad Hacienda Roma, un nuovo spazio polivalente, a Roma, che ospita eventi e concerti in via dei Cluniacensi 68 in zona Tiburtina.

Appuntamento mercoledì 10 settembre con la nuova puntata, il primo ospite è Max Angioni, comico, attore e conduttore. Dagli inizi da animatore alle feste, alla ribalta di Italia’s Got Talent, dai sold out nei teatri a 'Le Iene' su Italia Uno, Angioni è un comico della nuova generazione tra i più poliedrici e con Daniele Tinti e Stefano Rapone dialogherà anche sulla sua carriera da attore nel film 'Esprimi un desiderio', in sala dal 25 settembre.

Il podcast comedy più 'rilassato' d'Italia

Tintoria continua tra aneddoti, chicche, retroscena, manie e segreti di tutti quegli ospiti che scelgono i microfoni del podcast comedy più 'rilassato' d’Italia, per raccontare tutto quello che non potrebbero raccontare da nessun'altra parte. Con oltre 250 puntate e più di 100 milioni di visualizzazioni e ascolti, Tintoria è ormai diventato un punto di riferimento nel mondo dei podcast comedy italiani, vincendo anche il prestigioso Premio della Satira Forte dei Marmi e il Premio del pubblico Amazon Music de IL POD.