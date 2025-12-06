circle x black
Tu si que vales, stasera 6 dicembre: ultima puntata, sorprese e finalisti

L'ultimo appuntamento con lo show del sabato sera di Canale 5

06 dicembre 2025 | 06.50
Redazione Adnkronos
L’ultimo appuntamento di ‘Tu si Que Vales’ va in onda stasera, sabato 6 dicembre, in diretta in prima serata su Canale5. A condurre la kermesse, Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni che presentano 16 artisti che con il loro talento hanno conquistato un posto nella finalissima.

Solo uno di loro sarà il vincitore di questa 12esima edizione e si aggiudicherà il montepremi del valore di 100.000 euro in gettoni d’oro.

Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli, oltre a godersi lo spettacolo e commentare le performance, vestiranno ancora una volta i panni di grandi artisti della musica italiana e internazionale per una finalissima di Lip-sync battle che decreterà il vincitore assoluto.

Con loro: Francesca Fagnani, Claudia Gerini, Filippo Bisciglia, Giucas Casella.

I finalisti

I 16 finalisti sono: Dundu giganti di luce (marionettisti), Sarah e Mauro Palumbo (atleti), Giovanni Arena (musicista), Terry Fator (ventriloquo), Gennaro Desiderio (musicista), Kay La Ferrera (mago), Antonella Losavio (cantante), Sky Skaters (acrobati), Zuka (giocoliere contorsionista), Angela Aiello (cantante), Duo Sirca Marea (acrobati), Airfootworks (ginnasti), Ping Pong Pang (ballerini), Valentin e Cristian (ballerini), Austin Ware (musicista) e Murmuration Concept (compagnia di danza).

