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Tu Si Que Vales, stasera nuovo appuntamento: gli ospiti e le anticipazioni

Stasera, sabato 10 ottobre, in prima serata su Canale5 secondo appuntamento con il talent show

Cast - Tu si que vales
Cast - Tu si que vales
10 ottobre 2026 | 09.41
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Stasera, sabato 10 ottobre, in prima serata su Canale5 Elisabetta Canalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni conducono il secondo appuntamento di 'Tu Si Que Vales'.

Nuovi incredibili artisti di tutte le età sono pronti a esibirsi nelle discipline più disparate per stupire, emozionare, divertire e conquistare il pubblico in studio e a casa ma soprattutto i giurati Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Sabrina Ferilli che decidono il loro passaggio alla fase successiva del talent.

Giuria sempre pronta a mettersi in gioco nell’imperdibile sfida di lipsync dove interpretano i big della musica nazionale ed internazionale. Decreta il vincitore Belen Rodriguez.

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