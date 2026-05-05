La sfida del prime time premia Ulisse in share, ma I Cesaroni ottengono più spettatori. Su Rai 1, "Il Piacere della Scoperta" ha interessato 2.684.000 spettatori, raggiungendo il 17.3% di share grazie a una messa in onda più lunga (dalle 21:44 alle 23:51). Su Canale 5, invece, la scelta di trasmettere un solo episodio de "I Cesaroni - Il Ritorno" (dalle 21:59 alle 22:54) ha permesso alla fiction di essere il programma più visto in assoluto con 2.730.000 spettatori, ma ne ha limitato lo share al 15.6%, consegnando di fatto la vittoria di fascia a Rai 1. Terzo posto per 'Attacco al potere' in onda su Italia 1 che ha conquistato 1.208.000 spettatori e il 7,3% di share.

Fuori dal podio troviamo 'Quarta Repubblica' su Rete 4 che ha raccolto 878.000 spettatori (7,3% share) mentre 'The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno', in onda su Rai2 ha interessato 821.000 spettatori (5,5% share). Seguono: La7 con 'La Torre di Babele' (776.000 spettatori, 4.3% share); Tv8 con 'GialappaShow' (639.000 spettatori, 4,4% share); Rai3 con 'Newsroom' (513.000 spettatori, 3.6% share) Nove con 'Little Big Italy' (498.000 spettatori, 2,9% share).

In access prime time vince la sfida 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 che ha raccolto 5.149.000 spettatori (25% share) mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha registrato 4.701.000 spettatori (22,7% share).