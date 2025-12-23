circle x black
Un vinile per celebrare Primo dei Cor Veleno

Il singolo ‘Carne Da Campagna Elettorale’ sarà pubblicato per ricordare il rapper romano nel decennale della scomparsa

23 dicembre 2025 | 15.20
Redazione Adnkronos
Per ricordare Primo a 10 anni dalla sua scomparsa, Aldebaran Records – in collaborazione con il padre Mauro Belardi, i Cor Veleno e Ibbanez – pubblicherà per la prima volta in vinile il singolo di Primo & Squarta 'Cdce (Carne Da Campagna Elettorale)'. Uscito originariamente nel 2013 e finora disponibile solo tramite il videoclip su YouTube, il brano arriverà su supporto fisico a partire proprio dal primo gennaio 2026. Prodotto da Squarta e mai distribuito sulle piattaforme streaming, il pezzo nasce con l’intento di raccontare la campagna elettorale delle elezioni politiche di quell’epoca. Nella traccia è presente un sample vocale di Neffa estratto da 'Cani Sciolti', mentre la regia del videoclip è firmata da Ibbanez. Questa nuova edizione 10th Anniversary comprenderà anche la versione strumentale e a cappella, ma sarà anche impreziosita dal remix realizzato da Big Joe e relativa strumentale.

Il vinile, un 12'' da 180 grammi rosso trasparente con incisione Dmm, sarà stampato in sole 300 copie. Il progetto grafico, curato da Ibbanez e sviluppato tenendo conto dei gusti di Primo, unisce approccio artigianale e ricerca artistica. Ogni copia, assemblata a mano, sarà unica e differente dalle altre: sono previste diverse combinazioni cromatiche, per una tiratura di 50 pezzi ciascuna. La realizzazione utilizza la tecnica del toner transfer con 6 frame estratti dal videoclip scelti come sfondo della cover, sovrapposti agli stencil bicolore di Primo e Squarta e del titolo e del brano. All’interno della sleeve sarà inclusa una cartolina in formato A5, che riprende alcuni frame del video e riporta i crediti del disco, impaginata come un manifesto da campagna elettorale. Il preorder di 'Cdce (Carne Da Campagna Elettorale)' sarà disponibile proprio dal primo gennaio in esclusiva sul sito di Aldebaran Records.

