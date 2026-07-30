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Venezia 83, Russell Crowe parla italiano sui social per svelare data premiere di 'What Love Builds'

30 luglio 2026 | 20.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Russell Crowe sorprende i fan e pubblica sui social un video in cui annuncia in italiano la data della proiezione del suo documentario 'What Love Builds', che sarà presentato all'83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. "Il mio documentario sarà proiettato venerdì 11 settembre alle 21, ci vediamo lì". In anteprima nella sezione 'Venezia Open - Fuori Concorso', il doc "è un film musicale, intervellavato da una lunga confessione autobiografica di Russell Crowe che ripercorre i suoi esordi, la sua carriera da attore ma anche quella da musicista. Il film è dedicato al posto privilegiato che la musica occupa nella sua vita", aveva anticipato il direttore della Mostra Alberto Barbera in occasione della presentazione del programma.

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