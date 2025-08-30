Sarà un sabato ad alta tensione al Lido di Venezia, dove è atteso un corteo pro Palestina che potrebbe richiamare fino a tremila persone. La manifestazione, in programma per il pomeriggio di oggi, 30 agosto, si svolgerà in un contesto delicato: la concomitanza con la Mostra del Cinema, evento di risonanza internazionale, ha spinto le autorità a predisporre misure di sicurezza rafforzate. Durante la riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica (Cosp), presieduta dal prefetto Darco Pellos, sono stati definiti i dettagli operativi per garantire l'ordine pubblico, con le misure rafforzate di pubblica sicurezza.

Il corteo prenderà il via alle 17 dall'imbarcadero di Santa Maria Elisabetta, percorrendo un itinerario circolare che lambirà le aree della Mostra per poi tornare al punto di partenza. Non sono previsti passaggi nei pressi del red carpet o dei palazzi principali del festival, come il Casinò e il Palazzo del Cinema, zone presidiate da rigidi controlli di sicurezza. In campo ci saranno le forze dell’ordine, con un presidio capillare lungo tutto il percorso, a cui si affiancherà anche la polizia locale. Il dispositivo sarà simile a quelli utilizzati in occasione di eventi di grande portata, con l'obiettivo di garantire il diritto di manifestare e, al contempo, assicurare il regolare svolgimento della Mostra del Cinema.

L'iniziativa è stata promossa dai centri sociali veneziani e veneti e ha visto un'ampia adesione da parte del mondo associativo e culturale: associazioni cattoliche, sindacati, collettivi studenteschi, Anpi, fino a Venice4Palestine, rete che riunisce artisti, tecnici e lavoratori dello spettacolo. L'obiettivo dichiarato dagli organizzatori è chiaro: riportare l'attenzione mediatica e politica sulla situazione a Gaza. "Vogliamo puntare i riflettori su un genocidio in corso, chiedere che venga fermato e denunciare le complicità internazionali", ha affermato Martina Vergnano del Laboratorio occupato Morion.

Sono attesi anche alcuni attori e attrici al corteo. Per facilitare l'arrivo al Lido, l'organizzazione ha previsto un servizio straordinario via acqua: una motonave partirà alle ore 15 da Marghera, consentendo a centinaia di manifestanti di raggiungere il luogo del corteo in modo coordinato.