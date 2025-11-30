circle x black
Cerca nel sito
 

Chi è Diego Dalla Palma, oggi a Verissimo il truccatore che ha programmato la sua morte

Chi è il 75enne che in un'intervista aveva confessato di aver deciso volontariamente la data della sua morte

Diego Dalla Palma - fotogramma/ipa
Diego Dalla Palma - fotogramma/ipa
30 novembre 2025 | 09.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Diego Dalla Palma sarà ospite oggi, domenica 30 novembre, a Verissimo per rispondere alle domande di Silvia Toffanin dopo aver annunciato la decisione di programmare la sua morte prima di compiere 80 anni.

Diego Dalla Palma, chi è

Diego Dalla Palma è un’icona del mondo dello stile, della bellezza e dell’immagine italiana nel mondo. È stato costumista e scenografo: ha lavorato in alcuni dei teatri italiani più importanti e per dieci anni ha lavorato in Rai. In seguito, ha fondato una sua linea cosmetica, distribuita in tutto il mondo, e che porta il suo nome.

L'annuncio: "Ho programmato la mia morte"

Il 75enne Diego Dalla Palma in un'intervista al Corriere della Sera ha confessato di aver deciso volontariamente la data della sua morte: "Se devo essere sincero ho già organizzato tutto. Con un avvocato e un notaio", perché "non voglio assolutamente affrontare il numero 80. Non voglio! Ho conosciuto la malinconia e il dolore, mai la tristezza. Oggi sono leggero, quasi felice. Beato. E senza alcuna paura. Ho deciso".

I motivi? "Comincio a sentire che alzarmi dalla sedia, al cinema o a teatro, diventa una piccola umiliazione: traballo. Devo cambiare le mutande due volte al giorno - ha detto il celebre stylist e truccatore delle dive -. La mente non è più quella di prima".

Sulle modalità, Dalla Palma ha detto di aver già stabilito tutto: "Mi aiuterà un medico: mi ha preparato un composto. Sarò da solo, in un luogo del cuore, all’estero. L’ultimo mese è tutto deciso. Prima trascorrerò un momento meraviglioso: mangerò bene, un buon vino. Non mi ubriaco mai, ma so che dopo, per andarsene, ci vuole niente. Ho architettato una situazione non teatrale, non plateale: riservata, tranquilla. Me ne andrò gioiosamente. Quello che mi è stato preparato è velocissimo: due, tre minuti".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
diego dalla palma verissimo diego dalla palma chi è
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza