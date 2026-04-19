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Verissimo, domenica 19 aprile: gli ospiti e le interviste di oggi

L'appuntamento della domenica con Silvia Toffanin

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
19 aprile 2026 | 10.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Silvia Toffanin torna oggi, domenica 19 aprile, con il secondo appuntamento del weekend in compagnia di Verissimo. L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5 con tanti ospiti e interviste.

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Gli ospiti di oggi

Tra gli ospiti di oggi, un’attrice simbolo di autenticità e di grande fascino: Giuliana De Sio. In studio, anche una delle voci simbolo di Napoli: Nino D’Angelo.

Inoltre, tra gli ospiti: Sabrina Salerno, per la prima volta in studio con la sorella ritrovata Manuela, e Paola Iezzi, uscita con il nuovo singolo dal titolo 'Stessa direzione'.

Infine, spazio al dolore e alla richiesta di aiuto di Roberta e Roberto, genitori di Alessandro Venturelli, il ragazzo scomparso misteriosamente da Sassuolo nel dicembre 2020 e che loro, nonostante il caso sia appena stato archiviato, continueranno a cercare.

Riproduzione riservata
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verissimo silvia toffanin canale 5
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