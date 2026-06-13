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Verissimo - Le storie, oggi sabato 13 giugno: gli ospiti e le interviste

L'appuntamento è alle 16.30 su Canale 5

Silvia Toffanin - Verissimo
Silvia Toffanin - Verissimo
13 giugno 2026 | 14.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Silvia Toffanin torna oggi, sabato 13 giugno, e domani, domenica 14 giugno, con un nuovo doppio appuntamento di 'Verissimo- Le storie'. Dalle emozioni di Melissa Satta ai racconti inediti di René De Silvestro e Guillermo Mariotto: ecco le interviste più intense della stagione.

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Le interviste di oggi

A Verissimo il racconto di Melissa Satta e l'intervista ritratto di Paolo Del Debbio. Spazio anche alla storia e al talento di Fabio Fognini e al percorso professionale e di vita di Claudia Pandolfi. Tra le interviste di oggi, il pubblico potrà rivivere i racconti di due icone del cinema e della tv: Edwige Fenech e Gigliola Cinquetti.

Le interviste di domani

Domenica 14 giugno spazio alle interviste inedite di René De Silvestro e Guillermo Mariotto. Andrà in onda anche l'intervista di Al Bano e il racconto di Sonia Bruganelli. Il pubblico potrà rivivere l'intervista di un'icona della musica italiana: Patty Pravo.

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