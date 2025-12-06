circle x black
Verissimo, sabato 6 dicembre: ospiti e interviste di oggi

Nuovo appuntamento con Silvia Toffanin

06 dicembre 2025 | 06.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna Verissimo su Canale 5 oggi con ospiti e interviste tra cinema, tv e cronaca nella puntata di sabato 6 dicembre. Silvia Toffanin accoglierà in studio per un'intervista ritratto la grande attrice del teatro e del cinema italiano: Monica Guerritore.

Inoltre, saranno ospiti, con i loro racconti di vita: Paolo Ruffini, alla guida di 'Zelig On' su Italia 1, Rossella Brescia e Corinne Clery. Da 'Forbidden Fruit', Şevval Sam, l’attrice e cantante che interpreta Ender nella serie di Canale 5.

Infine, la forza di un papà, Paolo Curi, che ha visto morire la moglie e mamma dei loro 4 bambini, Eleonora, rimasta uccisa nella strage della discoteca di Corinaldo, provocata dalla “banda dello spray”.

 

Gli ospiti di domenica

Verissimo torna domani, domenica 7 dicembre, con il secondo appuntamento del weekend. Silvia Toffanin accoglierà la divina Federica Pellegrini, la vita da mamma e le mille sfumature della più grande nuotatrice italiana di sempre.

Per raccontare il suo percorso complicato e la sua rinascita, Silvia Toffanin intervisterà per la prima volta Achille Costacurta, figlio di Alessandro Costacurta e Martina Colombari.

Inoltre, sarà in studio Max Giusti, al suo debutto, proprio da domenica 7 dicembre su Canale 5, alla conduzione di 'Caduta Libera'. Con lui anche Isobel Kinnear, presenza femminile del game show.

Nel talk, i problemi di salute, fortunatamente in via di risoluzione, di Ivana Spagna e il profondo dolore che sta vivendo Paola Caruso.

Infine, in una nuova fase della sua vita, sarà presente anche Chiara Balistreri, con gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo ex fidanzato, già in carcere con la condanna a sei anni e tre mesi per lesioni e maltrattamenti nei suoi confronti.

