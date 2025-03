La Mercedes si prepara al Mondiale di Formula 1 al via in Australia, ma punta lo sguardo sempre al futuro. La scuderia tedesca affronterà la stagione con l'attesissimo rookie Andrea Kimi Antonelli accanto a George Russell. Due piloti che, secondo il team principal Toto Wolff, faranno parte a lungo del piano della squadra, nonostante il pilota britannico abbia un contratto in scadenza al termine della stagione. Elemento che nelle ultime settimane ha fatto parlare a più riprese di un flirt tra la Mercedes e il campione del mondo Max Verstappen per il 2026.

Mercedes-Verstappen, i rumors

Di un avvicinamento tra Mercedes e Verstappen si parla già dalla passata stagione, quando la scuderia tedesca aveva iniziato a ragionare sul futuro post-Hamilton. Sul tema è intervenuto non a caso il team principal Toto Wolff, che da Melbourne ha parlato così: "Penso che l'abbiamo detto abbastanza chiaramente l'anno scorso e lui ha detto lo stesso, dobbiamo concentrarci sulla nostra formazione di piloti, dobbiamo fare il meglio con quello che abbiamo".

Mercedes-Verstappen, la smentita di Wolff

"Dobbiamo concentrarci sulla nostra squadra di piloti", ha spiegato Wolff pochi gorni prima del Gran Premio d'Australia, tappa iniziale della nuova stagione di Formula 1. "Non guardo fuori casa se ho una buona relazione e questo vale anche quest'anno. Non ho intenzione di distogliere la mia attenzione da questi ragazzi e di assicurarmi che George abbia un po' di visibilità molto presto, o che ottenga un contratto molto presto" ha chiuso il team principal della Mercedes.