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Victoria Cabello: "Mondo dei podcast offre libertà e leggerezza"

"Anche gli ospiti si sentono più liberi rispetto alla tv"

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29 ottobre 2026 | 16.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

“Il mio modo di comunicare non è cambiato molto nel passaggio dalla televisione ai podcast. A caratterizzare quest’ultima modalità di comunicazione è, secondo me, il grande senso di libertà che offre. Il mondo dei podcast e quello delle piattaforme mi hanno restituito un senso di leggerezza, lo stesso vissuto a Mtv moltissimi anni fa. Amo lavorare in questi contesti un po’ “all’arrembaggio”. La cosa bella è proprio pensare di poter realizzare qualcosa con poco”, un approccio diverso da quello proprio del “mondo da cui provengo, dove servono molti più mezzi, direttori di rete che ti vogliono oppure no. Nel mondo podcast sei autonoma, decidi tu, ti puoi buttare online e divertirti”. Sono le parole della conduttrice Victoria Cabello all’edizione 2026 di Intersections, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all'Allianz MiCo di Milano.

“Anche gli ospiti si sentono più liberi con i podcast rispetto alle telecamere in televisione, anche se, paradossalmente, i podcast sono più visti, più ascoltati e rimbalzano sui social più facilmente, quindi c’è un’amplificazione notevole – aggiunge -. Gli ospiti, quando arrivano in quel contesto, sono portati a rilassarsi: si sentono a casa, quindi si concedono e si divertono anche loro”. “Credo di avere la fortuna di aver costruito una community forte in anni in cui non si parlava di questo tema. Non c’erano i social, quindi ho fidelizzato negli anni il pubblico facendo anche tante cose diverse, dalla pubblicità a Sanremo, a Mtv, fino a Pechino Express e a Quelli che il calcio. Queste mi hanno seguito in tutte le diverse esperienze, fino al podcast ‘Fuori di Cabello’, prodotto da Dopcast”.

Parlando poi del passaggio dalla tv al podcast, Cabello racconta la difficoltà iniziale: “Quando cresci in un contesto televisivo, pensi di doverci rientrare. Non mi ero accorta che, in realtà, volevo rientrare nel mondo della creatività e della comunicazione: che si trattasse si radio, tv o piattaforme non mi interessava. A me diverte continuare a fare quello che faccio”.

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