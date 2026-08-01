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E' morto l'attore Vincent Pastore, era 'Big Pussy' Bonpensiero dei Soprano

L'attore 80enne è stato trovato senza vita nella sua casa del Bronx

Vincent Pastore - (Fotogramma)
Vincent Pastore - (Fotogramma)
02 agosto 2026 | 00.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vincent Pastore, che ha interpretato Salvatore 'Big Pussy' Bonpensiero nella serie The Sopranos, è morto all'età di 80 anni. Il decesso dell'attore è stato reso noto da Tmz. Pastore ha recitato nelle prime 2 stagioni della straordinaria serie della HBO. Il New York Post riferisce che Pastore è stato trovato morto nella sua casa del Bronx da un vicino. Il decesso, secondo le informazioni fornite dalla polizia, sarebbe avvenuto per cause naturali.

Nei Soprano, 'Big Pussy' fa parte della cerchia ristretta di Tony Soprano, interpretato da James Gandolfini. Il personaggio interpretato da Pastore diventa un informatore Fbi. Nell'epilogo della seconda stagione, Tony Soprano - con i fidati Silvio e Pauli - uccide 'Big Pussy' su una barca. Nella carriera dell'attore, anche altri ruoli legati a personaggi della criminalità e della mafia in particolare. Pastore ha recitato in Goodfellas nel 1990 e in Carlito's Way nel 1993. Nel 1996 ha fatto parte del cast della serie 'Gotti', prodotta dalla Hbo.

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the sopranos i soprano big pussy vincent pastore
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