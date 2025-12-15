Violenza su donne, il 21 marzo su Raiuno “Women for Women Against Violence – Camomilla Award”

Lo Studio 5 del Centro di Produzione Rai “Fabrizio Frizzi” ha ospitato la registrazione della decima edizione – la sesta televisiva – di “Women for Women Against Violence – Camomilla Award”, format ideato e firmato da Donatella Gimigliano, presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, autore in collaborazione con Cristina Monaco, e realizzato con Fondazione MedOr, Siae e Acaia Medical Center. Un evento unico nel panorama televisivo italiano che dà voce alle donne capaci di trasformare il dolore in rinascita, dopo la violenza o un tumore al seno.

Condotta da Elenoire Casalegno e Arianna Ciampoli, con la regia di Antonio Centomani, la kermesse, che andrà in onda il 21 marzo 2026 in seconda serata su Rai Uno, vuole riportare al centro la voce di chi ce l’ha fatta, ricordando al tempo stesso due emergenze che continuano a colpire le donne: la violenza di genere con oltre 110 femminicidi ogni anno e il tumore al seno che, solo in Italia, provoca oltre 12.000 vittime l’anno, restando il big killer più letale.

Ad aprire la serata è stata la cantante Joia B con il brano “Un tempo per volare”, un racconto in musica della sua battaglia contro il tumore al seno, eseguito insieme ai primi ballerini della Fini Dance di New York, Concetta Barillaro e Mirko Giordano. Il cuore del programma è stato affidato a tre intensi monologhi: Ilaria Capponi, ex modella e influencer, con “Dietro la perfezione”, una riflessione sul body shaming e sulla fragilità dietro l’immagine, Elisabetta Faraoni, che con “Vivere il tumore a 30 anni” racconta l’impatto di una diagnosi precoce sulla vita e sui sogni e Giuseppina Torre, pianista e scrittrice, che in “Un piano per rinascere” trasforma il dolore della violenza in forza, musica e consapevolezza. A loro si è unita Antonietta Tuccillo, stilista e donna simbolo delle passate edizioni, oggi impegnata in una nuova e delicatissima battaglia di salute che ha lanciato un suo appello al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dal titolo “Malattia e povertà: la doppia condanna”.

I premiati del Camomilla Award, scultura del Maestro orafo Michele Affidato, ispirata alle virtù terapeutiche della camomilla e dedicato a personalità che hanno saputo dare valore civile, culturale e sociale al proprio impegno, sono stati: Manuela Moreno, per la sua battaglia contro la pornografia deepfake, Bianca Nappi, attrice attenta a promuovere la cultura del rispetto e alla prevenzione della violenza sulle donne, Massimo Giletti e la giornalista Rebecca Pecori, per aver acceso i riflettori sull’ingiustizia subita da Barbara Bartolotti, sopravvissuta a un tentato femminicidio, contribuendo alla modifica di una norma regionale discriminatoria. Il conduttore ha ricevuto il Premio proprio da lei che oggi lavora in Regione Siciliana. Ed ancora Salvatore Carotenuto, Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri – Legione Campania, protagonista con altri due militari del salvataggio di due bambini sequestrati dal padre a Pompei: una storia che avrebbe potuto avere un tragico epilogo. Il militare ha ricevuto da Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, un voucher per mamma Cristina e i suoi due figli, andato anche a Fanny Cristina Campion, che affronta da anni un tumore al seno metastatico.

Gli ospiti e gli artisti sul palco - Non sono mancati momenti di spettacolo e musica, con una ricca selezione di artisti come gli irresistibili Gemelli di Guidonia, con estratti dal loro show “Intelligenza musicale”, la violinista dall’archetto luminoso Elsa Martignoni, le voci di Giulia Casagrande e Angela Loy Williams, i musicisti della Women for Women Orchestra coordinati da Musitalia di Mariella Restuccia: Susanna Bertuccioli (arpa), Angelo Compagnoni (basso), Giuseppe Mario Finocchiaro, Luca Leonori (batteria), Camilla Refice (flauto), Nadia Restuccia, Gabriella Correnti (pianoforte a quattro mani), Fortunato Rovito (chitarra). I dancers Lorenzo Bissolotti, Simona Federico, Giada Gambilongo, Fabiola Prezioso, Elena Simari. Direttore Creativo Antonio Fini, coreografie Erika Spaltro, assistente Carmela Caparelli. Le personalità presenti alla cerimonia - A consegnare i Camomilla Award sono stati Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca, Paola Ferazzoli, giornalista di Porta a Porta e Presidente di Giornaliste Italiane, Carlo Parisi, Direttore di Giornalisti Italia, Gianni Todini, Direttore Askanews. Nel parterre Tiziana Luxardo, Ezio Bonanni, Antonella Salvucci, Andrè De la Roche, Alessandro Incerto, Catia Acquesta, Lucia Nardelli, Paola Vegliantei, le Lady Chef Vitalia Scano, Ilaria Marino, Simonetta carta e Marie Lonnie Ornella Micoli.