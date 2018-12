"Koulibaly è mio fratello, basta razzismo"

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

"Koulibaly è mio fratello, giochiamo insieme in Nazionale, le cose che devo dirgli gliele dico al telefono personalmente. Queste cose non possono succedere al giorno d'oggi, il calcio è bello non bisogna fare cose cattive né insultarsi". Lo dice l'interista Keita Baldé tornando, ai microfoni di Sky, sui cori razzisti dei tifosi nerazzurri contro il suo connazionale durante la sfida contro il Napoli. "Il calcio è per godere, è una speranza, per dare una gioia anche ai bambini. Dobbiamo migliorarci tutti insieme per fare un mondo migliore", aggiunge il giocatore dell'Inter, che oggi ha firmato con un gol la vittoria dei suoi contro l'Empoli.