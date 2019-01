Super Schick, Roma ai quarti

Patrick Schick (FOTOGRAMMA)

La Roma torna in campo, debutta nell'avventura stagionale di Coppa Italia e vince. I giallorossi non si fanno trovare impreparati contro l'Entella, squadra di serie C, e volano ai Quarti di Finale contro la Fiorentina dopo un rotondo 4-0.

Alla squadra di Di Francesco bastano 20" per aprire la strada al passaggio di turno: Kolarov smarca Under sulla destra, cross per Schick che, con un colpo di tacco, batte Paroni sul primo palo. Ancora l'attaccante ceco protagonista con un assist per il 2-0 (in rete Marcano al 47esimo) e poi per la personale doppietta (al 2 minuto della ripresa). Quarto gol di Pastore al 74esimo. La Roma ha vinto 9 volte la Coppa Italia, l'ultima nell'annata 2007/2008.