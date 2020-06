Al via riprese documentario su Totti

Immagini di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Sono partite a Roma le riprese del documentario sull'ex capitano della squadra giallorossa, Francesco Totti. Il numero 10 della Roma e della Nazionale italiana campione del mondo è stato uno dei pochi atleti al mondo che ha militato tutta la carriera in una sola squadra, e che ha lasciato il campo da gioco il 28 maggio 2017.

Il docu-film è diretto da Alex Infascelli, vincitore del David di Donatello per 'S is for Stanley', e tratto dal libro 'Un Capitano' scritto da Francesco Totti con Paolo Condò, edito da Rizzoli, sarà un viaggio, a quanto apprende l'Adnkronos, raccontato in prima persona dallo stesso Totti che narra le imprese dell’uomo e del calciatore, e sarà arricchito da immagini inedite tratte dal suo archivio personale. Il documentario è co-prodotto dalla Wildside di Lorenzo Mieli e Mario Gianani con Fremantle Documentaries, Capri Entertainment di Virginia Valsecchi e Vision Distribution che lo distribuirà al cinema.