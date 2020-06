Icardi verso il Psg

(AFP)

Mauro Icardi verso il Paris Saint Germain. L'attaccante argentino e il suo entourage si sarebbero convinti a lasciare l'Inter. Il club nerazzurro è disposto a far partire il giocatore in prestito e, a quanto apprende l'AdnKronos, con la moglie e agente del giocatore Wanda Nara, i due sono in partenza con un volo alla volta di Parigi per chiudere il contratto.

L'Inter ha trovato l'accordo con il club parigino per un'operazione complessiva da 70 milioni di euro, con il giocatore che rinnoverà con il club nerazzurro prima di trasferirsi al Psg in prestito con diritto di riscatto.

La stessa Wanda Nara, domenica notte si era lasciata scappare un indizio: "Ci sono due squadre in Europa. Si era parlato anche del Boca Juniors, ma è difficile". Nell'ultimo giorno di mercato, dopo gli infortuni di Mbappé e Cavani, il club parigino cerca un attaccante. "La causa all'Inter? In caso di partenza cadrà. Ho un ottimo rapporto con la società" ha detto Wanda Nara, a cui ha fatto eco il legale dell'attaccante, Giuseppe Di Carlo: "Non c'è nessuna preclusione da parte di Icardi a trovare una soluzione condivisa che soddisfi e tuteli le esigenze di entrambe le parti in causa".