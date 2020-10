Milan, Donnarumma e Hauge positivi al Covid

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Cattive notizie per il Milan in vista della gara di questa sera con la Roma a San Siro. Il club rossonero ha infatti comunicato che "gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali", ha spiegato il Milan. "Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività".