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Mondiali, Adani senza voce in telecronaca alla finale. E i social esultano

L'ex difensore criticato durante il match tra Spagna e Argentina

Lele Adani - Ipa/Fotogramma
Lele Adani - Ipa/Fotogramma
19 luglio 2026 | 21.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Lele Adani senza voce nella finale dei Mondiali 2026. Oggi, domenica 19 luglio, l'Argentina ha sfidato la Spagna nell'ultimo atto della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. Al commento, sulla Rai, c'è l'ex difensore, che dopo le critiche per la telecronaca della semifinale tra l'Albiceleste e Inghilterra è tornato in postazione al fianco di Alberto Rimedio.

Adani però si è presentato al fischio d'inizio con la voce molto provata, forse ancora dalle 'fatiche' della semifinale, e la cosa non è sfuggita al popolo dei social. Su X i detrattori dell'opinionista Rai si sono scatenati: "Adani afono è il più bel regalo per questa finale", "in Rai hanno trovato il modo di arginare Adani per la finale: tre giorni di aria condizionata a palla, e stasera afono". E ancora: "Hanno sedato Adani", "Adani senza voce è la vittoria di tutti".

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