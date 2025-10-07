circle x black
Alcaraz sfida dilettanti agli Australian Open, in palio un milione di dollari

Nel primo Slam della stagione andrà in scena un torneo particolare

Carlos Alcaraz - Afp
07 ottobre 2025 | 12.39
Redazione Adnkronos
Vinci un punto con Carlos Alcaraz e guadagna... un milione di dollari. Durante l'opening week dei prossimi Australian Open, in programma dal 26 gennaio all'1 febbraio 2026, mentre si disputeranno le qualificazioni per il primo Slam della stagione, andrà in scena un torneo particolare. Sulla Rod Laver Arena infatti si giocherà il 'Million Dollar 1 Point Slam', che metterà dieci giocatori dilettanti provenienti da tutto il Paese contro 22 professionisti. In palio, appunto, un montepremi da un milione di dollari, circa 560mila euro.

Tra i partecipanti ci sarà anche Carlos Alcaraz, numero uno del mondo dopo aver battuto Jannik Sinner nella finale dello US Open. La conferma è arrivata proprio dal direttore degli Australian Open, Craig Tiley: "Ora hai un milione di motivi per raccogliere una racchetta e prepararti per gennaio".

Il format è semplice. Un sorteggio a "sasso, carta, forbice, stabilirà il giocatore al servizio. Poi si giocherà il punto e chi vincerà passerà al turno successivo, mentre chi perde sarà eliminato.

alcaraz alcaraz australian open australian open 2026
