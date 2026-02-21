Carlos Alcaraz torna in campo nella finale di Doha. Il tennista spagnolo sfida oggi, sabato 21 febbraio, il francese Arthur Fils - in diretta tv e streaming - nell'utimo atto dell'Atp 500 qatariota per vincere il secondo torneo su due a cui ha partecipato nel 2026, dopo l'Australian Open. Alcaraz arriva all'appuntamento dopo aver battuto Arthur Rinderknech all'esordio, Valentin Royer agli ottavi, Karen Khachanov ai quarti e Andrej Rublev in semiifinale.

Fils invece ha eliminato Kamil Majchrzak, Quentin Halys, Jiri Lehecka e, nel penultimo atto del torneo, Jakub Mensik, mattatore di Jannik Sinner ai quarti di finale.

Alcaraz-Fils, orario e precedenti

La finale tra Alcaraz e Fils è in programma oggi, sabato 21 febbraio, alle ore 19. I due tennisti si sono affrontati in due precedenti, entrambi vinti dallo spagnolo, che conduce quindi con un parziale di 2-0. L'ultimo incrocio risale alle semifinali dell'Atp di Barcellona dello scorso anno, quando Alcaraz si impose 2-0.

Alcaraz-Fils, dove vederla in tv

Alcaraz-Fils sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva su SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.