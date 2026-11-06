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Atp Parigi, oggi Alcaraz-Fritz ai quarti: orario, precedenti e dove vederla

Il fuoriclasse spagnolo affronta l'americano per un posto in semifinale

Alcaraz - IPA
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06 novembre 2026 | 12.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz torna in campo e oggi, venerdì 6 novembre, affronta Taylor Fritz ai quarti di finale del Masters 1000 di Parigi. Il campione spagnolo arriva alla sfida riposato, dopo aver saltato il match degli ottavi contro Matteo Berrettini per l'infortunio dell'azzurro, mentre l'americano ha battuto Arthur Fils nel turno precedente. Ecco orario, precedenti tra i due e dove vedere il match in tv e streaming.

Alcaraz-Fritz, orario e precedenti

Il match tra Alcaraz e Fritz inizierà non prima delle 19. I precedenti sorridono allo spagnolo, avanti 6-1 e vittorioso negli ultimi confronti alla Laver Cup e alle Atp Finals 2025.

Alcaraz-Fritz, dove vederla

La sfida tra Alcaraz e Fritz sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app Sky Go, su NOW e su TennisTV

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