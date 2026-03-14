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Alcaraz-Medvedev: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista spagnolo sfida il russo nella semifinale di Indian Wells

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
14 marzo 2026 | 09.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz in campo nelle semifinali di Indian Wells. Oggi, sabato 14 marzo, il tennista spagnolo sfida il russo Daniil Medvedev - in diretta tv e streaming - nel penultimo atto del Masters 1000 americano. Alcaraz arriva all'appuntamento dopo aver superato Dimitrov all'esordio, Rinderknech al terzo turno, Ruud agli ottavi e Norrie ai quarti. Medvedev invece ha battuto Tabilo, Baez, Michelsen e Draper.

Alcaraz-Medvedev, orario e precedenti

La semifinale tra Alcaraz e Medvedev è in programma oggi, sabato 14 marzo, con inizio previsto alle 23 italiane. I due tennisti si sono affrontati in otto precedenti, con lo spagnolo in vantaggio 6-2 nel parziale. L'ultimo incrocio risale alla semifinale dell'Atp di Pechino, quando Alcaraz si impose in due set.

Alcaraz-Medvedev, dove vederla in tv

Alcaraz-Medvedev, come tutte le altre partite del Masters 1000 di Indian Wells, sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app Sky Go e su NOW.

Riproduzione riservata
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