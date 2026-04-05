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Alcaraz sorpreso da Sinner: "Non pensavo avrebbe giocato a Montecarlo"

Il tennista spagnolo continua ad allenarsi in vista dell'esordio nel Masters 1000 monegasco

Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
Carlos Alcaraz - Ipa/Fotogramma
05 aprile 2026 | 20.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz ha 'paura' di Jannik Sinner? Oggi, domenica 5 aprile, il tennista spagnolo ha continuato ad allenarsi in vista dell'esordio al Masters 1000 di Montecarlo, a cui arriva da campione in carica dopo la clamorosa eliminazione di Miami, dove è stato battuto al terzo turno dall'americano Korda, assistendo dal divano al trionfo di Sinner, che ha completato il Sunshine Double.

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"La terra rossa mi mancava, sono molto contento di essere tornato a giocare su questa superficie", ha detto Alcaraz ai microfoni di SkySport, "sinceramente mi ha sorpreso che Sinner sia venuto qui a giocare a Montecarlo dopo aver vinto a Indian Wells e Miami". Poi l'augurio: "Spero di poterlo affrontare qui a Montecarlo"

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alcaraz alcaraz sinner alcaraz montecarlo atp montecarlo
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