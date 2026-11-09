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Alcaraz vince Parigi e avvicina Sinner nel ranking, come cambia la classifica

Il tennista spagnolo ha battuto Shelton in finale

Carlos Alcaraz - Afp
Carlos Alcaraz - Afp
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09 novembre 2026 | 15.13
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Pericolo Carlos Alcaraz per Jannik Sinner nel ranking Atp? Il tennista spagnolo ha trionfato nel Masters 1000 di Parigi, battendo Ben Shelton in due set in finale, conquistando punti preziosi in chiave classifica, staccando ancora di più proprio l'americano al terzo posto e avvicinandosi all'azzurro, che lo scorso anno aveva vinto il torneo francese e che è costretto a rimanere lontano dai campi per l'infortunio al ginocchio.

Al primo posto del ranking rimane Alexander Zverev, che ha raggiunto il numero 1 per la prima volta in carriera proprio scorsa settimana ma che è stato eliminato da Lorenzo Musetti al primo turno di Parigi, a quota 9520. Dietro di lui, a meno di 100 punti di distacco Sinner, fermo a 9450.

Alle spalle dell'azzurro sale proprio Alcaraz, che raggiunge quota 7100, a -2350 da Sinner ma con la possibilità di avvicinarsi ulteriormente alle Atp Finals che prenderanno il via a Torino la prossima settimana, a cui l'azzurro, campione in carica, ha dovuto dare forfait. Quarto posto per Shelton con 5130 punti, seguito da Daniil Medvedev a 3820 e Flavio Cobolli, sesto a quota 3690.

Settimo Arthur Fils con 3625 punti, mentre Frances Tiafoe si piazza all'ottavo posto a 3390. Chiudono la top ten Alex De Minaur a 3370 e Taylor Fritz a 3260.

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