Carlos Alcaraz trionfa al Roland Garros, con la vittoria nell'epica finale contro Jannik Sinner, ma non tutto fila liscio nella sua domenica. Il tennista spagnolo conquista il titolo nello Slam parigino superando l'azzurro dopo una maratona di 5 ore e mezza.

La desilusión de Carlos Alcaraz por la derrota de España en la Nations League



¿Tanda de penaltis?



📹 @agarciamuniz



El Partidazo de COPE June 8, 2025

Dopo l'impresa, la premiazione e l'esultanza con tutti i raccattapalle, Alcaraz si ritrova con il suo team nella pancia del Roland Garros. E lì, in tarda serata, come rivela il video di Cadena Cope apprende della sconfitta della Spagna nella finale di Nations League contro il Portogallo. "Abbiamo vinto ai rigori?", chiede come un tifoso qualsiasi. La risposta lo gela: la Spagna ha perso, Morata ha sbagliato il rigore decisivo. Delusione e qualche parolaccia...