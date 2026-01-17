Lo spagnolo trova l'australiano al primo turno degli Australian Open
Carlos Alcaraz scende in campo agli Australian Open. Nel programma della prima giornata di Melbourne, che si svolge, per l'Italia, tra sabato 17 gennaio, e domani, domenica 18, lo spagnolo affronta l'australiano Adam Walton - in diretta tv e streaming - numero 79 del mondo nel primo turno dello Slam di scena a Melbourne, il primo della stagione e a cui Alcaraz arriva da numero uno del ranking.
Lo spagnolo è reduce dalla sconfitta nella finale delle ultime Atp Finals contro Jannik Sinner e dall'infortunio che lo ha costretto a saltare le Final Eight di Coppa Davis, in cui la sua Spagna è stata battuta in finale dall'Italia.
La sfida tra Alcaraz e Walton è in programma domenica 18 gennaio non prima delle 10 ora italiana. Il match dello spagnolo è infatti il secondo della sessione serale della Rod Laver Arena e inizierà dopo il termine di Sabalenka-Rakotomanga Rajaonah. I due tennisti si sono affrontati in un solo precedente, al primo turno dell'ultimo torneo del Queen's, in cui Alcaraz si è imposto in due set.
Alcaraz-Walton, come tutti gli Australian Open, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite smart tv. Lo Slam sarà trasmesso, sempre su Eurosport, anche da Dazn, TimVision e Prime Video Channels, oltre che da Discovery+ e HBO Max.