circle x black
Cerca nel sito
 

Allegri: "Io ct della Nazionale? Sono al Milan e mi piacerebbe fare la Champions"

Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa prima del big match di campionato contro il Napoli

Massimiliano Allegri - Fotogramma/IPA
Massimiliano Allegri - Fotogramma/IPA
04 aprile 2026 | 15.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io tra i candidati al ruolo di ct della Nazionale? In questo momento non ci ho ancora pensato, ora sono al Milan, sono contento di essere qui e spero di rimanere a lungo in rossonero. La Champions è una competizione affascinante, e che io non faccio da tempo. Mi tocca riabituarmi… Un anno me l'hanno fatta saltare, un altro mi hanno mandato via… Mi piacerebbe tantissimo tornare a farla". Così l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, a due giorni dal big match con il Napoli. "Sulla Nazionale non dipende da Allegri o da un altro, ma da tutto il sistema calcio. Non è tutto da buttare".

CTA

Allegri: "In Italia ci sono buoni giocatori, futuro sarà positivo"

Allegri ha poi detto la sua sul momento del calcio italiano: "Dire ora cosa bisognerebbe fare spetta a chi di competenza. Tutti dovrebbero riunirsi, analizzare e lavorare per un unico obiettivo. Prendendosi il tempo necessario per fare un programma. Apro e chiudo parentesi: penso che i giocatori buoni in Italia ci siano e che il futuro sarà positivo".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Massimiliano Allegri Milan Allegri Milan Nazionale Italia
Vedi anche
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni
Crolla ponte sulla Fossaltina, le immagini choc - Video
Abodi: "Quando si 'buca' terzo mondiale per i vertici c'è coscienza individuale" - Video
Maltempo, frana sulla strada: Agnone isolata - Video
News to go
La primavera tarda ad arrivare: previsioni meteo - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza