Massimiliano Allegri espulso in Milan-Como. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'allenatore rossonero ha rimediato un cartellino rosso nel finale del recupero della 24esima giornata di Serie A per un parapiglia scoppiato con la panchina ospite. Ma cos'è successo a San Siro?

Saelemaekers subisce un contrasto sulla linea laterale, in prossimità della panchina del Como, e rimane a terra. Ne nasce un battibecco che coinvolge proprio l'esterno belga e alcuni componenti dello staff di Fabregas. A quel punto arriva Allegri, che prova a difendere il suo giocatore ma finisce per litigare con tutti, richiamando le attenzioni del quarto uomo.

Sul posto accorre l'arbitro Mariani, che sventola un cartellino rosso verso il tecnico del Milan. La reazione è incredula: "E' per me? Ma non ho fatto niente", dice da bordocampo. A nulla però servono le proteste, con Allegri costretto a lasciare il terreno di gioco e prendere la via degli spogliatoi.