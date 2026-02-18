circle x black
Cerca nel sito
 

Milan, Allegri litiga con panchina del Como e viene espulso

Il tecnico rossonero ha rimediato un cartellino rosso

Massimiliano Allegri - Afp
Massimiliano Allegri - Afp
18 febbraio 2026 | 22.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Massimiliano Allegri espulso in Milan-Como. Oggi, mercoledì 18 febbraio, l'allenatore rossonero ha rimediato un cartellino rosso nel finale del recupero della 24esima giornata di Serie A per un parapiglia scoppiato con la panchina ospite. Ma cos'è successo a San Siro?

Saelemaekers subisce un contrasto sulla linea laterale, in prossimità della panchina del Como, e rimane a terra. Ne nasce un battibecco che coinvolge proprio l'esterno belga e alcuni componenti dello staff di Fabregas. A quel punto arriva Allegri, che prova a difendere il suo giocatore ma finisce per litigare con tutti, richiamando le attenzioni del quarto uomo.

Sul posto accorre l'arbitro Mariani, che sventola un cartellino rosso verso il tecnico del Milan. La reazione è incredula: "E' per me? Ma non ho fatto niente", dice da bordocampo. A nulla però servono le proteste, con Allegri costretto a lasciare il terreno di gioco e prendere la via degli spogliatoi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
milan allegri milan como allegri espulso
Vedi anche
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza