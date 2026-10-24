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Allegri furioso: "Ogni volta che mi muovo vengo espulso, mentre altri..."

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Il tecnico del Napoli espulso nel corso della sfida con la Roma: "Stasera non sono nelle condizioni lucide, per la prima volta dopo 25 anni, di commentare la partita"

Max Allegri - Ipa
Max Allegri - Ipa
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24 ottobre 2026 | 21.49
Redazione Adnkronos
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"L'espulsione? Il quarto uomo ha richiamato l'arbitro e mi ha cacciato fuori. Non avevo fatto assolutamente niente: dispiace, ma la prossima volta starò in panchina. Tutte le volte che mi muovo, vengo buttato fuori. Vedo altri che entrano in campo e ribaltano le cose. Ringrazio Saccani e per il resto solo complimenti ai ragazzi". Lo ha detto l’allenatore del Napoli Massimiliano Allegri a Dazn, dopo il match contro la Roma terminato 3-3 nell'8a giornata di Serie A. "Un calo fisico? Stasera la squadra ha fatto una buona partita contro una Roma forte. Sul terzo gol non potevamo fare di più, ma giocando con questo spirito risaliremo la classifica", ha aggiunto il tecnico che è scattato alla domanda sui numeri difensivi. "Ho cambiato modo di giocare, ora voglio giocare tutti all'attacco...".

Poi Allegri su De Bruyne regista ha aggiunto che "non potrà giocare sempre, abbiamo Gilmour e Lobotka e lo spirito deve essere questo. Sono molto arrabbiato per non aver vinto la partita. In che maniere potete aiutare Hojlund a sbloccarsi? Ha avuto tre situazioni favorevoli e ha lavorato molto bene per la squadra. Deve stare sereno. Badiashile? Ha avuto un infortunio e lo valuteremo nelle prossime 48 ore". Infine sul bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Stasera non sono nelle condizioni lucide, per la prima volta dopo 25 anni, per commentare la partita", ha concluso salutando il tecnico.

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