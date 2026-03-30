Carlos Alcaraz rischia di perdere il numero uno del ranking Atp. Il trionfo di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami ha permesso al tennista azzurro di accorciare sul primo posto dello spagnolo, con il sorpasso che ora potrebbe arrivare già a Montecarlo. "È qualcosa di cui dobbiamo parlare, penso che sappia che può succedere e che non è un dramma", ha detto a riguardo Samuel Lopez, allenatore di Alcaraz.

"Gli è già successo in passato. Alla fine, essere il numero 1, il numero 4... ciò che conta è che tu voglia evolverti, per essere pronto per i grandi momenti e in grado di continuare ad aggiungere titoli", ha spiegato durante un'intervista a Eurosport.

“Il primo posto nel ranking è il risultato della costanza dimostrata durante tutto l'anno", ha continuato Lopez, "è una gara di lunga durata. In diversi momenti dell'anno uno difenderà più punti, poi un altro. Alla fine, chiunque arriverà primo se lo meriterà. Non c'è bisogno di dargli più importanza di quanta ne abbia già".

La situazione nel ranking dopo Miami

Grazie alla finale centrata a Miami, Sinner si era già avvicinato al primo posto doccupato dallo spagnolo. Alcaraz arrivava infatti a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno e il ko al terzo turno contro Korda gli è valso 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking.

L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata una ghiotta chance per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

L'accesso alla finale di Miami è valso a Sinner 650 punti, che hanno fatto salire l'azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. E il divario, grazie alla vittoria finale, si è accorciato ancora. Sinner ha infatti raggiunto quota 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica di Alcaraz.

Quando potrebbe arrivare il sorpasso di Sinner?

Sinner potrebbe tornare numero uno già a Montecarlo. Il prossimo Masters 1000 del calendario regala infatti una ghiotta chance all'azzurro: Alcaraz arriverà all'appuntamento da campione in carica, quindi con 1000 punti da difendere, mentre Sinner, ancora una volta, avrà tutto da guadagnare non avendo potuto partecipare lo scorso anno.

In caso di vittoria finale, indipendentemente dal risultato dello spagnolo, Sinner tornerà numero uno del ranking Atp. Ma non è l'unica combinazione possibile. L'azzurro potrebbe riprendersi il primato anche senza vincere il torneo, arrivando in finale, ma a patto che Alcaraz non vada oltre la semifinale. Oppure Sinner potrebbe festeggiare raggiungendo la semifinale, se lo spagnolo non andasse oltre i quarti. Più difficile l'ultima combinazione, ovvero se Sinner uscisse ai quarti di finali e Alcaraz non dovesse superare il secondo turno, venendo eliminato all'esordio.