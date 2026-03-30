Jannik Sinner torna numero uno del mondo? Il tennista azzurro è reduce dal trionfo di Miami, che, aggiungendosi alla vittoria di Indian Wells, gli ha permesso di completare il Sunshine Double e accorciare nel ranking Atp sul primo posto di Alcaraz, eliminato a sorpresa al terzo turno in Florida.

Sinner ha quindi messo nel mirino il primato della classifica generale, perso dopo la sconfitta nella finale degli ultimi Us Open. Il sorpasso sul rivale spagnolo potrebbe arrivare proprio nel mese di aprile, in particolare nel Masters 1000 di Montecarlo.

Sinner vince Miami, come cambia il ranking

Grazie alla finale centrata a Miami, Sinner si era già avvicinato al primo posto doccupato da Alcaraz, che con il ko rimediato al terzo turno contro Korda ha conquistato 'soltanto' 40 punti, salendo quindi a quota 13.590 nel ranking.

L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata una ghiotta chance per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

L'accesso alla finale di Miami è valso a Sinner 650 punti, che hanno fatto salire l'azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. E il divario, grazie alla vittoria finale, si è accorciato ancora. Sinner ha infatti raggiunto quota 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica di Alcaraz.

Come può tornare numero uno Sinner a Montecarlo?

Sinner potrebbe tornare numero uno già a Montecarlo. Il prossimo Masters 1000 del calendario regala infatti una ghiotta chance all'azzurro: Alcaraz arriverà all'appuntamento da campione in carica, quindi con 1000 punti da difendere, mentre Sinner, ancora una volta, avrà tutto da guadagnare non avendo potuto partecipare lo scorso anno.

In caso di vittoria finale, indipendentemente dal risultato dello spagnolo, Sinner tornerà numero uno del ranking Atp. Ma non è l'unica combinazione possibile. L'azzurro potrebbe riprendersi il primato anche senza vincere il torneo, arrivando in finale, ma a patto che Alcaraz non vada oltre la semifinale. Oppure Sinner potrebbe festeggiare raggiungendo la semifinale, se lo spagnolo non andasse oltre i quarti. Più difficile l'ultima combinazione, ovvero se Sinner uscisse ai quarti di finali e Alcaraz non dovesse superare il secondo turno, venendo eliminato all'esordio.